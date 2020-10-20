الامارات | مدرب الشارقة: الوحدة يملك كل عناصر القوة وعلينا احترامه

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الشارقة: الوحدة يملك كل عناصر القوة وعلينا احترامه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب فريق الشارقة عبدالعزيز العنبري أن المواجهة المقبلة للفريق بدوري الخليج العربي الخميس أمام الوحدة لا تخلو من الصعوبة على الفريقين، قائلا في المؤتمر الصحافي اليوم أن "الوحدة يملك كل عناصر القوة وعلينا احترامه، كونه يملك كل عناصر القوة ويضم عناصر مميزة من اللاعبين المواطنين والأجانب".

وقال إن الوحدة سيدخل مباراة الشارقة وهو فائز على حتا بسداسية، مشيرا إلى أنه ورغم الفوز على الفجيرة بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الماضية الا أنه تحدث إلى اللاعبين عن بعض الجوانب السلبية التي صاحبت المباراة مثل ترك المساحات الخالية للفريق المنافس ما تسبب في تسجيل الفجيرة لهدفين.

وقال أيضا: الفريق بحاجة إلى عمل كبير، ومجهود جماعي، وأتمنى أن يكون لاعبو الفريق في كامل الجاهزية للمباراة، لتقديم مستوى فني أفضل من الذي قدمه الفريق في مباراته السابقة أمام الفجيرة". وأضاف العنبري "لاعبو الشارقة لديهم الأفضل الذي يمكن أن يقدموه من خلال وجود عناصر مميزة من اللاعبين، سواء كانو مواطنين أم أجانب". وأشار إلى أن الفريق سيفقد في مباراة الوحدة خدمات الحسن صالح بداعي الًإصابة بجانب إحتمال غياب خالد باوزير للإصابة أيضا.

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