الامارات | الوحدة يفتقد 3 من نجومه.. والمدرب رازوفيتش متفائل بمواجهة الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يفتقد 3 من نجومه.. والمدرب رازوفيتش متفائل بمواجهة الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مدرب الوحدة، فوك رازوفيتش غياب ثلاثة لاعبين مهمين عن تشكيلة العنابي التي ستواجه الشارقة مساء بعد غد في الجولة الثانية من دوري الخليج العربي لكرة القدم. وقال رازوفيتش في مؤتمر صحافي اليوم: خليل إبراهيم ولوفانور يعانيان من الإصابة، وأيضا سيغيب الفرنسي مبوكو لعدم اكتمال الجاهزية البدنية، هذه الغيابات بلا شك لها تأثير على الفريق.

وأضاف: أنظر إلى هذه الغيابات من منظور أخر كونها ستعطي الفرصة للاعبين أخريين ليثبتوا أحقيتهم باللعب في المباريات الرسمية، وستعطي الجهاز الفني رؤية واقعية على أرض الميدان لتقيم مستواهم الحقيقي.

وشدد مدرب الوحدة على تفاؤله الشديد قبل مباراة الشارقة، قائلاً: "نعلم أننا سنكون في اختبار حقيقي وقوي لأننا سنواجه منافساً هو بطل الدوري، ولديه خيرة من اللاعبين سواء المواطنين أو الأجانب، لكننا أيضا فريق قوي وقد تدربنا بصورة جيدة قبل المباراة، ولدى اللاعبين حالة من التفاؤل، وهذا ما يجعلني أقول لدى وسائل الاعلام بأننا متفائلون وجاهزون لتقديم أفضل ما لدينا".

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وعن مدى قدرة الوحدة للمنافسة على بطولة الدوري بعد سداسية حتا، أوضح رازوفيتش: "مازال أمامنا 25 محطة في بطولة الدوري يجب أن نخوض كل واحدة منها بجدية تامة ليس معنى أننا فوزنا على حتا بنصف دستة أهداف، أن جميع الأمور ستكون سهلة، يجب أن نضع في الاعتبار بأن حتا لعب لنحو 65 دقيقة وهو منقوص العدد وهذا أمر لن يحدث في كل مباراة

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