الامارات | لاعب الزمالك فرجاني ساسي يعود إلى القاهرة بعد سلبية مسحة كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الزمالك فرجاني ساسي يعود إلى القاهرة بعد سلبية مسحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الزمالك المصري لكرة القدم، عن عودة لاعبه التونسي فرجاني ساسي إلى العاصمة المصرية القاهرة، قادما من المغرب.

وذكر الموقع الرسمي للنادي المصري، اليوم الثلاثاء، أن اللاعب كان قد تخلف عن العودة مع بعثة الفريق من الدار البيضاء، بعد خضوعه للحجر الصحي عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد -19.

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وأضاف أن ساسي عاد للقاهرة بصحبة بعثة فريق الوداد المغربي الذي سيواجه الأهلي المصري إيابا في القاهرة، بعد أن خضع لمسحة جديدة أثبتت سلبية عينته ليصبح بمقدوره الخروج من الحجر الصحي.

وغاب ساسي عن الزمالك في مواجهة الرجاء المغربي في ذهاب الدور قبل النهائي من دوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بفوز الفريق المصري 1 / صفر.

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