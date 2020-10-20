الامارات | مدرب الريال يدافع عن مارسيلو وإيسكو.. ويكشف خبرا جديدا عن إصابة هازارد

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الريال يدافع عن مارسيلو وإيسكو.. ويكشف خبرا جديدا عن إصابة هازارد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب فريق ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، تحمله كامل المسؤولية عن الخسارة المفاجئة التي تلقاها على يد الصاعد حديثا إلى "الليغا"، قاديش. وقال في تصريح صحافي نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم أن الانتقادات التي توجه إلى لاعبي الفريق البرازيلي مارسيلو والإسباني إيسكو ليست منطقية، وقال إن الجميع مسؤول عن تلك الهزيمة وليس هذين اللاعبين فقط. وأشار إلى أن مسؤوليته هو كمدرب أكبر، وأنهم يستحقون الانتقادات، مشددا على أن الفريق مصمم على التعويض بدءا من لقاء الغد أمام شاختار الأوكراني في دوري أبطال أوروبا.

وعن إصابة البلجيكي إدين هازارد، كشف عن أمر جديد، وقال إن "إصابة هازارد أسوأ بكثير مما اعتقده الجهاز الفني في البداية"، لكنه أوضح أن اللاعب بدأ في التدرب على الكرة من جديد، وأنه يثق في الجهاز الطبي وفي متخصص اللياقة لمساعدة اللاعب على استعادة كامل لياقته، دون تحديد موعد عودته للعب. أما بخصوص إصابة قائد الفريق سيرجيو راموس، فقال إنه لم يلتحق بالتدريبات، نافيا القطع بشأن مشاركته من عدمها أمام شاختار، أو في لقاء الكلاسيكو المرتقب أمام برشلونة السبت المقبل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news