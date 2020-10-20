شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة الإيطالي يواصل هجومه على كرستيانو رونالدو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هاجم فينتشينزو سبادافورا، وزير الرياضة الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، مؤكدا على انتهاكه البروتوكول الصحي في البلاد والسفر للبرتغال في الأيام الماضية.

وقال سبادافورا في تصريحات لصحيفة «توتو سبورت» الإيطالية: «رونالدو؟ هؤلاء الأبطال العظماء يشعرون أنهم فوق كل شيء».

وأضاف «عندما ذهب إلى المنتخب الوطني انتهك البروتوكول، لدرجة أنه تم فتح ملف تحقيق في مكتب المدعي العام في تورينو. يجب أن يكون هؤلاء الأبطال مثالاً للآخرين».

وأشار سبادافورا عن كثرة الإصابات بفيروس كورونا بين لاعبي الدوري الإيطالي قائلاً: «لا أعرف ما إذا كانت البطولة ستكون قادرة على المضي قدمًا، ليس لدينا يقين هذا العام».

وكان وزير الرياضة الإيطالي قد صرح مؤخرا بأن كريستيانو رونالدو، قد خرق البروتوكول الصحيّ مرّتين مضيفاً أن البرتغالي لم يأخذ أي موافقات من السّلطات أو الهيئات الصحيّة للسفر من وإلى إيطاليا.

Advertisements