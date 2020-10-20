شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يحرم الصحفيين من حضور مباراة الاهلى والوداد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقت إدارة النادي خطابًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يؤكد فيه على اتخاذ نفس الإجراءات التي تمت في مباراة الذهاب بين الوداد المغربي والأهلي في نصف نهائي بطولة إفريقيا بخصوص الشأن الإعلامي، وذلك بالسماح للمنسق الإعلامي لكل فريق، والمصور الخاص بكل نادٍ فقط لحضور المباراة، وفقا للإجراءات الاحترازية المتبعة من «كاف» في هذا الصدد؛ بسبب الظروف الطارئة الخاصة لمواجهة جائحة كورونا.
وحدد «كاف» في خطابه الإجراءات الخاصة بالمباراة فيما يتعلق بالشأن الإعلامي كما يلي:
• عدم حضور أي إعلامي أو مصور للمباراة باستثناء المنسق الإعلامي والمصور التابعين للنادي فقط لا غير.
• الفريق الخاص بالقناة الناقلة صاحبة الحقوق.
• إلغاء المنطقة الصحفية mixed zone.
• اللقاءات قبل وبعد المباراة فقط ضمن حقوق «كاف» والقناة الناقلة للمباراة.
• المؤتمر الصحفي قبل وبعد المباراة يكون مرئيا عبر الإنترنت دون حضور إعلاميين
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