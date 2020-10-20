شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على وعد موسميانى للحاوى قبل موقعة الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وعد بيستو موسميانى المدير الفنى للاهبى ، نجم الفريق وليد سليمان بالمشاركة فى مباراة الوداد المقبلة لترضيتة بعد غضب اللاعب من عدم المشاركة فى مباراة الذهاب التى إنتهت بفوز الفريق بهدفين للاشىء.

وشدد المدير الفنى على أن ظروف المباراة حالت دون حصول اللاعب على الفرصة وعد موسميانى، نجم الفريق وليد سليمان بالمشاركة فى مباراة الوداد المقبلة لترضيتة بعد غضب اللاعب من عدم المشاركة فى مباراة الذهاب التى إنتهت بفوز الفريق بهدفين للاشىء وشدد المدير الفنى على أن ظروف المباراة حالت دون حصول اللاعب على الفرصة.

ويعكف المدير الفنى حاليا على دراسة الوداد من خلال مشاهدة تسجيل لمباراة الذهاب الاخيرة للوقوف على نقاط القوة والضعف عند المنافس لوضع الخطة المناسبة لمباراة العودة .