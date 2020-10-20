شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على وعد موسميانى للحاوى قبل موقعة الجمعة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وعد بيستو موسميانى المدير الفنى للاهبى ، نجم الفريق وليد سليمان بالمشاركة فى مباراة الوداد المقبلة لترضيتة بعد غضب اللاعب من عدم المشاركة فى مباراة الذهاب التى إنتهت بفوز الفريق بهدفين للاشىء.
وشدد المدير الفنى على أن ظروف المباراة حالت دون حصول اللاعب على الفرصة وعد موسميانى، نجم الفريق وليد سليمان بالمشاركة فى مباراة الوداد المقبلة لترضيتة بعد غضب اللاعب من عدم المشاركة فى مباراة الذهاب التى إنتهت بفوز الفريق بهدفين للاشىء وشدد المدير الفنى على أن ظروف المباراة حالت دون حصول اللاعب على الفرصة.
ويعكف المدير الفنى حاليا على دراسة الوداد من خلال مشاهدة تسجيل لمباراة الذهاب الاخيرة للوقوف على نقاط القوة والضعف عند المنافس لوضع الخطة المناسبة لمباراة العودة .
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
105,547
-
تعافي
98,314
-
وفيات
6,130
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على وعد موسميانى للحاوى قبل موقعة الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.