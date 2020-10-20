شكرا لقرائتكم خبر عن «كهربا» مهدد بالغياب أمام الوداد المغربي في لقاء الإياب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلى، جلسة خاصة مع الجهاز الطبى للفريق لمناقشة موقف محمود كهربا من المشاركة أمام الوداد بعد تعافى اللاعب من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية.
ووفقًا لمصدر داخل الفريق، فإن المدير الفني يخشى من تأثر اللاعب في حال مشاركته بشوطي المباراة.
وكشف المصدر أن الاحتمال الأقرب الدفع باللاعب في جزء من المباراة للحفاظ عليه وتجنبًا لحدوث أي مضاعفات.
وعقد موسيمانى جلسة مع اللاعب على هامش المران، أمس، للاطمئنان على حالته بعد انتهاء فترة التأهيل التي خضع لها مؤخرًا.
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