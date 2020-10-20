شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى منصور يطالب اللاعبين بعدم التحدث في العروض الخارجية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وطلب أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك من اللاعبين عدم التحدث في العروض الخارجية خلال الفترة الحالية والتركيز في مواجهة العودة امام الرجاء المغربي بنصف نهائي دوري الابطال المقرر لها يوم السبت المقبل املا في حسم بطاقة التأهل للمباراة النهائية.

وعقد المشرف العام على فريق الكرة جلسة مع عدد من اللاعبين اثناء عودة البعثة من المغرب اكد لهم عدم الإنشغال بالأحداث الإدارية التي يواجهها مجلس الإدارة خلال الفترة الاخيرة.

وطالبهم بحصد لقب دوري الابطال الغائب عن القلعة البيضاء منذ 18 عاما عندما حصد الفريق أخر بطولة لدوري الابطال في موسم 2002 عندما فاز الابيض بهدف مقابل لاشئ سجله تامر عبد الحميد لاعب الفريق الاسبق عى حساب الرجاء المغربي.

وأكد أمير مرتضى خلال الجلسة ان الفريق سيحصد على مكافات مالية مجزية في حالة الحصول على اللقب.