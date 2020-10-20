شكرا لقرائتكم خبر عن فرجاني ساسي يصل القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصل التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى القاهرة قادما من المغرب. وكان اللاعب قد تخلف عن العودة مع بعثة الزمالك لانتظاره نتيجة المسحة الطبية الخاصة به. وعاد «ساسي»، اليوم، بصحبة بعثة فريق الوداد المغربي التي تستعد لمواجهة الأهلي بعد التأكد من سلبية المسحة الخاصة به. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 105,547

تعافي 98,314

وفيات 6,130

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