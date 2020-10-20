شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على رسالة الخطيب للاعبي الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، اجتماعًا مع أعضاء الفريق الكروى الأول بالنادى خلال الساعات المقبلة للاطمئنان على تحضيرات الفريق لمواجهة الوداد المغربى، الجمعة المقبل، في إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، والشد من أزر اللاعبين لرفع معنوياتهم لتحقيق الفوز وحسم التأهل للمباراة النهائية.

وينتظر أن يبلغ الخطيب الفريق بالمكافآت التي استقر عليها مجلس الإدارة في حال فوز الفريق بالبطولة والبالغة ربع مليون جنيه لكل لاعب، بهدف رفع معنويات اللاعبين قبل المباراة.

ويعود الأهلى لاستئناف التدريبات على ملعب مختار التتش، اليوم الثلاثاء، بعد انتهاء الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفنى للفريق بقيادة موسميانى.