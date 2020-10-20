شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد والقناة الناقلة في دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي اليوم دوري ابطال اوروبا كل من فريقي باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد في واحدة من أبرز مباريات اليوم والتى ستقام على ملعب بارك دي برينس في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة وينقل المباراة قناة beIN Sorts 1 HD .

سبق أن التقى الفريقان العام الماضي أيضا في دوري أبطال أوروبا والمثير أن كليهما حقق الفوز خارج أرضه، ففريق باريس سان جيرمان فاز على مانشستر يونايتد بإنجلترا بهدفين نظيفين، بينما فاز فريق مانشستر يونايتد على ملعب بارك دي برينس بفرنسا بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف.