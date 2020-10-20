شكرا لقرائتكم خبر عن انفراجة جديدة للمرأة السعودية فى مجال الرياضة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعطى الاتحاد السعودي للإسكواش الرياضة النسائية اهتماماً كبيراً خلال المرحلة الحالية، وذلك بعد أن اتفق مع نادي الرياض السعودي لتخصيص يوم في الأسبوع لتدريب اللاعبات الراغبات في ممارسة رياضة الإسكواش، والتي تشهد إقبالاً ملحوظاً خلال الفترة الحالية، وذلك من قبل الفتيات. وشهد اليوم الأول إقبالاً من قبل اللاعبات اللاتي أبدين سعادتهن بهذا الاهتمام وإيجاد مكان مخصص لهن لممارسة هوايتهن المحببة، وذلك بعد فترة من الزمن قررن خلالها خوض التدريبات بين الملاعب الخاصة والموجودة في عدد من الفنادق والأندية الخاصة في السعودية وبرسوم مالية.
من جانبه، أكد المدير التنفيذي لاتحاد الإسكواش خالد السعد، فى تصريحات لصحيفة عكاز أن هذه الخطوة تأتي ضمن مسار الاتحاد السعودي للإسكواش في تفعيل الإسكواش النسائي في السعودية، والتعاون مع الأندية في مساعدتها لإقامة النشاط النسائي، وذلك بعد إقامة بطولتين ودورتين تدريبيتين للنساء في فترة سابقة، بالتعاون مع جامعة الأميرة نورة وجامعة الملك سعود، مشيراً إلى أن الاتحاد دشن رابط تسجيل إلكترونياً لتسجيل اللاعبات وحصر أعدادهن، وذلك لوضع آلية واضحة للتدريبات تتوافق مع الإجراءات الاحترازية الحالية، كاشفاً أن المرحلة الأولى شهدت تسجيل ما يقارب 35 لاعبة، مما يؤكد رغبة اللاعبات في ممارسة رياضة الإسكواش.
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