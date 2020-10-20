«كاف» يرفض محاولات الرجاء لتأجيل مواجهة العودة أمام الزمالك

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» محاولات نادي الرجاء المغربي لتأجيل مواجهة العودة بدعوى تعرّض عدد من لاعبي الفريق المغربي للإصابة بفيروس «كورونا»، هم: محسن متولي وعبدالإله حافيظي وأنس جبرون وعمر العرجون. ووفقًا لمسؤول بالكاف، فإنه من الصعب الموافقة على قرار تأجيل المباراة لسببين: أولهما أن الفريق المغربي لم يتعرض عدد كبير منهم للإصابة بالفيروس، والسبب الثاني هو عدم وجود مواعيد جديدة لإقامة المباريات المؤجلة في ظل ارتباطات المنتخبات الوطنية بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا خلال المرحلة المقبلة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 105,547

تعافي 98,314

وفيات 6,130

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