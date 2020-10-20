شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يحسم مصير مشاركة ساسي أمام الرجاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحسم البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك قراره بالإستعانة باللاعب التونسي خلال مواجهة العودة من عدمه وذلك لسببين اولها التأكد من سلامته من الإصابة بفيروس "كورونا" ،والسبب الثاني إبتعاده عن المباريات خلال الفترة الماضية خصوصا ان الجهاز الفني يأمل في الإعتماد على نفس التشكيل الاساسي الذي خاض به مواجهة الذهاب. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 105,547

تعافي 98,314

وفيات 6,130

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