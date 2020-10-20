شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس استاد القاهرة: جاهزون لاستضافة لقاءي نصف نهائي دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طمأن اللواء على درويش، رئيس هيئة استاد القاهرة الدولي، الأهلي والزمالك، بشأن جاهزية الملعب العريق لاستقبال مباراتي الوداد والرجاء.

ويستضيف الأهلي الوداد بينما يلتقي الزمالك مع الرجاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، الجمعة والسبت المقبلين، على الترتيب في العاصمة المصرية.

وقال درويش، في تصريحات إعلامية: «استاد القاهرة جاهز بقوة لاستضافة المباراتين».

وأضاف: «نستطيع أيضا تنظيم المباراتين بحضور الجماهير مع اتباع الإجراءات الاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا».

وتابع: «أتمنى أن يتأهل الأهلي والزمالك للنهائي، ونستطيع استضافة هذه المواجهة بحضور 5 آلاف مشجع لكل فريق».

واستطرد: «الاتحاد الدولي لكرة اليد منبهر بشدة في ظل التطوير الرائع بصالة استاد القاهرة لاستضافة مونديال 2021».

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