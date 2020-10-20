شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العربي يعلن موعد مباريات نصف النهائى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم،، عن موعد مباراتي فريقي الشباب والاتحاد في نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، حيث تقام مباراة الذهاب يوم 2 ديسمبر المقبل، فيما يلتقيان إياباً 4 يناير من العام الجديد وستقام المباراة الأولى على ملعب الأمير خالد بن سلطان في نادي الشباب بعد الجولة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تلعب مباراة الإياب بعد الجولة 11.

يذكر أن الشباب تأهل إلى نصف نهائي البطولة، بفوزه على الشرطة العراقي 7-0 في مجموع المباراتين، فيما تأهل الاتحاد بتجاوزه أولمبيك آسفي المغربي 2-1 بمجموع الذهاب والإياب، وسيتم إعلان موعد مباراة الإياب بين فريقي الرجاء المغربي والإسماعيلي المصري في وقت لاحق، بعد أن يتفق الناديين على الموعد المناسب للمواجهة التي ستقام في مدينة الدار البيضاء، إذ كان فريق الإسماعيلي فاز على فريق الرجاء في مباراة الذهاب، التي أقيمت في مدينة الإسماعيلية بهدف دون رد. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 105,547

تعافي 98,314

وفيات 6,130

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