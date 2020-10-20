شكرا لقرائتكم فرجاني ساسي يصل القاهرة مع بعثة الوداد المغربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك لمطار القاهرة مع بعثة فريق الوداد المغربي علي متن الطائرة الخاصة التي وصلت من المغرب منذ قليل، وذلك بعد ظهور نتيجة مسحة كورونا الخاصة به والتي ظهرت سلبية، وينضم ساسي لتدريبات الزمالك غدا استعدادا لمباراة الرجاء المغربي المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات العودة للدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا.

من ناحية أخرى يخضع لاعبو الزمالك لعدد من الجلسات التأهيلية والاستشفاء المكثفة بداية من اليوم استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي في إياب الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا والتي ستقام السبت المقبل علي استاد القاهرة، حيث فضل البرتغالي باتشيكو المدير الفني للزمالك ان يخضع اللاعبين لجلسات مكثفة من الاستشفاء والتأهيل لتفادى ارهاق السفر وضغط المباريات خاصة ان بعض اللاعبين يعانون من بعض الالام العضلية .

ويخشي باتشيكو من تأثر اللاعبين بالارهاق والسفر قبل مباراة السبت المقبل، ويحتاج الزمالك للتعادل بأي نتيجة او الفوز بأي نتيجة لحسم التأهل للنهائي والمقرر له 6 نوفمبر المقبل .

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كما يترقب مسئولو الزمالك قرار الاتحاد الأفريقي " الكاف " بشأن الطلب المقدم من نادي الرجاء المغربي لتأجيل مباراة العودة في الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا امام الزمالك والمقرر له السبت المقبل، وذلك بعد اعلان الرجاء المغربي إصابة 8 من لاعبيه بفيروس كورونا بخلاف بعض افراد الطاقم الفني والطبي للفريق.

وكشف مصدر داخل الزمالك ان إدارة النادي لن تعلن قرارها في هذا الشأن سواء بالموافقة علي التأجيل او رفضه لحين صدور قرار من الكاف والذي من المتوقع ان يكون القرار خلال الساعات المقبلة، خاصة ان الزمالك لا يرغب في ان يكون طرف في ازمة الرجاء المغربي مع الاتحاد الافريقي.

وأعلن نادى الرجاء البيضاوى المغربى منافس نادى الزمالك فى الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا، من خلال بيان رسمي أمس عن اكتشاف 6 حالات جديدة اليوم الإثنين من فيروس كورونا بين لاعبى الفريق، لتصل حالات الإصابة بالفيروس المستجد داخل الفريق إلى 8، وذلك قبل يوم واحد من سفر بعثة الفريق الأخضر نحو القاهرة يوم الأربعاء لخوض مباراة الإياب أمام القلعة البيضاء.