شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يخطر الجبلاية بالموافقة على انشاء رابطة الأندية المحترفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسلمت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، موافقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على تأسيس رابطة الأندية المحترفة في الدوري خلال الموسم المقبل، وخاطب اتحاد الكرة مؤخرا وزارة الرياضة للموافقة على تأسيس الرابطة، ووافقت الوزارة على طلب مسئولي اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية، حيث تنص اللوائح على ضرورة موافقة وزارة الرياضة قبل الشروع في تأسيس الرابطة.

ووضع اتحاد الكرة تأسيس روابط الأقسام المختلفة للدورى في لائحة النظام الأساسي التي اعتمدها الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، خلال الأيام الماضية، بحيث تتولى الرابطة إدارة كل ما يتعلق بالمسابقات".

من ناحية أخرى ، قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم إقامة الجولة الأخيرة لمسابقة الدورى الممتاز لموسم 19-2020 أيام 29 و30 و31 أكتوبر الحالى، وتشهد الجولة الأخيرة للدورى لقاءات: بيراميدز مع المقاولون العرب، طلائع الجيش مع الأهلى، سموحة مع إف سى مصر، الإنتاج الحربى مع مصر للمقاصة، أسوان مع الاتحاد السكندرى، الزمالك مع الإسماعيلى، الجونة مع حرس الحدود، والمصري مع وادى دجلة.

كما قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم إرسال أسماء الأندية الأربعة الأولى لمسابقة الدورى الممتاز للاشتراك فى بطولتى الأندية الأفريقية المقبلتين، أسوة بما حدث الموسم الماضي، نظرًا لأن بطولة كأس مصر هذا الموسم ستنتهى فى وقت يقترب من انطلاق النسخة الجديدة لبطولات أفريقيا ، ويترتب على ذلك مشاركة صاحبي المركزين الأول والثانى فى بطولة أبطال الدورى الأفريقى، بينما يشارك الثالث والرابع في الكونفيدرالية.

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وبعدما حسم الأهلى المركز الأول لصالحه فسوف يشارك فى أبطال الدورى، بينما يتنافس على المركز الثانى ناديا بيراميدز والزمالك، فيما يتنافس على المركز الرابع فريقا المقاولون وسموحة.

ولأن المنافسة على المركز الثانى لن تحسم إلا فى الجولة الأخيرة لمسابقة الدورى، كما أن هناك احتمال لامتداد المنافسة على المركز الرابع حتى الجولة الأخيرة أيضا إن لم يحسم اليوم خلال مباراة مصر للمقاصة مع سموحة، فقد قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم التقدم بطلب إلى الاتحاد الأفريقى بتمديد مهلة إرسال أسماء الأندية حتى نهاية أكتوبر الحالي بدلاً من 20 منه.

ويأتى طلب الاتحاد المصرى فى ظل احتمال انتظار الكاف حتى نهاية بطولة أبطال الدورى يوم 6 نوفمبر المقبل لاحتمال فوز الزمالك بها، وهو أمر في حالة حدوثه سيتمكن معه من المشاركة في البطولة حتى لو جاء ترتيبه في الدوري بعد المركزين الأول والثانى.