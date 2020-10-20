شكرا لقرائتكم عبد الحميد بسيونى يقدم نصيحة للأهلى والزمالك قبل مواجهة الوداد والرجاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نصح عبد الحميد بسيونى نجم الزمالك السابق والمدير الفنى لفريق طلائع الجيش الحالى قطبى الكرة المصرية " الأهلى والزمالك " بضرورة نسيان الفوز فى ذهاب دورى أبطال أفريقيا والتركيز فى لقاءين الإياب المقرر لهما الجمعة بمباراة الأهلى ة الوداد المغربى والسبت الزمالك مع الرجاء البيضاوى.

و طالب بسيونى فى تصريح لـ الخليج 365، من لاعبى الفريقين ضرورة إحترام المنافسين على أرضنا من أجل الوصول إلى تأكيد هدف التأهل إلى النهائى، خاصة فى ظل فوز الأهلى بهدفين دون رد فى الذهاب والزمالك بهدف وحيد، حيث يتبقى 90 دقيقة لكل فريق من أجل الوصول إلى الحلم الأفريقى .

يلتقى الأهلى مع الوداد المغربى مساء الجمعة بينما يلتقى الزمالك مع الرجاء مساء السبت.

توجهت بعثة فريق الوداد المغربى صباح اليوم الثلاثاء إلى القاهرة استعداداً لمواجهة الأهلى فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا الجمعة المقبل، على استاد القاهرة.

Advertisements

ويترقب مسئولو الزمالك قرار الاتحاد الأفريقى "كاف" بشأن الطلب المقدم من نادى الرجاء المغربى لتأجيل مباراة العودة فى الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا أمام الزمالك والمقرر له السبت المقبل، وذلك بعد إعلان الرجاء المغربى إصابة 8 من لاعبيه بفيروس كورونا بخلاف بعض أفراد الطاقم الفنى والطبى للفريق.

وكشف مصدر داخل الزمالك أن إدارة النادى لن تعلن قرارها فى هذا الشأن سواء بالموافقة على التأجيل أو رفضه لحين صدور قرار من الكاف والذى من المتوقع أن يكون القرار خلال الساعات المقبلة، خاصة أن الزمالك لا يرغب فى أن يكون طرف فى أزمة الرجاء المغربى مع الاتحاد الأفريقى.