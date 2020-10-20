شكرا لقرائتكم موسيمانى يبحث مع طبيب الأهلى مصير اللاعبين المُصابين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يبحث الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى مع الدكتور خالد محمود طبيب الفريق مصير اللاعبين المُصابين الذين تعرضوا لإصابات مختلفة خلال الفترة الماضية وأخرهم الثلاثى قفشة وكهربا ومروان محسن وتشير الدلائل والمعلومات الواردة من داخل القلعة الحمراء إلى أن الثلاثى السابق سيكون جاهز لمباراة الوداد المغربى الجمعة المقبل فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، كما يبحث موسيمانى مع طبيب الفريق موقف الإصابات الطويلة فى الفريق ويأتى فى مقدمتها محمود متولى ورامى ربيعة وسعد سمير وكريم نيدفيد.
من ناحية أخرى،تلقت إدارة الأهلى خطابًا من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، يؤكد فيه على اتخاذ نفس الإجراءات التى تمت فى مباراة الذهاب بين الوداد المغربى والأهلى فى نصف نهائى بطولة إفريقيا بخصوص الشأن الإعلامى، وذلك بالسماح للمنسق الإعلامى لكل فريق، والمصور الخاص بكل نادٍ فقط لحضور المباراة، وفقا للإجراءات الاحترازية المتبعة من «كاف» فى هذا الصدد؛ بسبب الظروف الطارئة الخاصة لمواجهة جائحة كورونا.
وحدد «كاف» فى خطابه الإجراءات الخاصة بالمباراة فيما يتعلق بالشأن الإعلامى كما يلى:
• عدم حضور أى إعلامى أو مصور للمباراة باستثناء المنسق الإعلامى والمصور التابعين للنادى فقط لا غير.
• الفريق الخاص بالقناة الناقلة صاحبة الحقوق.
• إلغاء المنطقة الصحفية mixed zone.
• اللقاءات قبل وبعد المباراة فقط ضمن حقوق «كاف» والقناة الناقلة للمباراة.
• المؤتمر الصحفى قبل وبعد المباراة يكون مرئيا عبر الإنترنت دون حضور إعلاميين.
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