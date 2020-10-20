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موسيمانى يبحث مع طبيب الأهلى مصير اللاعبين المُصابين

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جدة - عمرو شويل يبحث الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى مع الدكتور خالد محمود طبيب الفريق مصير اللاعبين المُصابين الذين تعرضوا لإصابات مختلفة خلال الفترة الماضية وأخرهم الثلاثى قفشة وكهربا ومروان محسن وتشير الدلائل والمعلومات الواردة من داخل القلعة الحمراء إلى أن الثلاثى السابق سيكون جاهز لمباراة الوداد المغربى الجمعة المقبل فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، كما يبحث موسيمانى مع طبيب الفريق موقف الإصابات الطويلة فى الفريق ويأتى فى مقدمتها محمود متولى ورامى ربيعة وسعد سمير وكريم نيدفيد.

 

من ناحية أخرى،تلقت إدارة الأهلى خطابًا من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، يؤكد فيه على اتخاذ نفس الإجراءات التى تمت فى مباراة الذهاب بين الوداد المغربى والأهلى فى نصف نهائى بطولة إفريقيا بخصوص الشأن الإعلامى، وذلك بالسماح للمنسق الإعلامى لكل فريق، والمصور الخاص بكل نادٍ فقط لحضور المباراة، وفقا للإجراءات الاحترازية المتبعة من «كاف» فى هذا الصدد؛ بسبب الظروف الطارئة الخاصة لمواجهة جائحة .

 

وحدد «كاف» فى خطابه الإجراءات الخاصة بالمباراة فيما يتعلق بالشأن الإعلامى كما يلى:

 

عدم حضور أى إعلامى أو مصور للمباراة باستثناء المنسق الإعلامى والمصور التابعين للنادى فقط لا غير.

 

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الفريق الخاص بالقناة الناقلة صاحبة الحقوق.

 

إلغاء المنطقة الصحفية mixed zone.

 

اللقاءات قبل وبعد المباراة فقط ضمن حقوق «كاف» والقناة الناقلة للمباراة.

 

المؤتمر الصحفى قبل وبعد المباراة يكون مرئيا عبر الإنترنت دون حضور إعلاميين.

 

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