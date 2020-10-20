شكرا لقرائتكم هشام حنفى: الأهلى سيفوز على الوداد وأتمنى البطولة تكون في الجزيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف هشام حنفى نجم النادى الأهلى السابق عن كواليس فترة المراهقة وحقيقة البرنامج الذى يستعد لتقديمه مع زوجته عبر السوشيال ميديا، وقال هشام حنفى فى تصريحات لبرنامج "وان تو" الذى يقدمه الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت: كنت عايز اتجوز وانا عندى 16 سنة، وبحب على نفسى من وانا صغير، عيد الحب بفتكره أكثر من عيد جوازى، وبفكر فى مشروع برنامج مع زوجتى على الفيس بوك، وسنقدم محتوى مميز، ولكن الموضوع مازال فى البداية.

واصل: الأهلى سيفوز على الوداد فى المباراة المقبلة بنصف نهائى دورى الأبطال، وهذا استكمال لما ظهر عليه فى لقاء الذهاب، بعدما ظهرت شخصية النادى وأدائه الرائع، اللاعبين واقفين على رجليهم حتى الدقيقة الأخيرة، وأتمنى أن يواجه الزمالك فى النهائى، لأنه فريق مصرى هذا أولاً ولأن البطولة ستكون فى مصر وأتمنى أن تكون البطولة للأهلى.

Advertisements

واختتم: الزمالك فاز على الرجاء رغم قدراته التى تفوق الوداد بسبب الضغط الذى وضعه الأهلى على الفريق الأبيض بعد الفوز فى المباراة الأولى، القطبين وصلوا لأعلى فورمة وهذا يرجع لفضل اللجنة الخماسية وأحمد شوبير وكل من طالب بعودة الدورى.

فى سياق آخر، أكد الجهاز الطبى للأهلى جاهزية محمد مجدى قفشة، لاعب الفريق لمباراة الوداد المغربى المقرر لها الجمعة المقبل باستاد القاهرة فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا بعدما عانى اللاعب من إصابة فى الضلوع خلال مباراة الذهاب أمام بطل المغرب السبت الماضى التى فاز فيها الأحمر بثنائية نظيفة، وأوضح الجهاز الطبى أن إصابة قفشة بسيطة وكانت عبارة عن كدمة فى الضلوع تعرض لها فى لقاء بيراميدز الأحد قبل الماضى بالدورى وتجددت الإصابة فى مباراة الوداد بالمغرب، لكنها إصابة بسيطة لن تمنع اللاعب من المشاركة فى لقاء الجمعة المقبل، خاصة أن قفشة من أهم لاعبى الأحمر حالياً وسجل هدفاً فى لقاء الوداد الأخير فيما سجل على معلول الهدف الثانى من ضربة جزاء.