شكرا لقرائتكم خبر عن فرجانى ساسى يصل القاهرة فى الثالثة عصرا مع بعثة الوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقل التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك الطائرة الخاصة التى تقل فريق الوداد المغربى من الدار البيضاء للقاهرة، للانضمام لتدريبات الزمالك بعد ظهور نتيجة مسحة كورونا الخاصة به والتى ظهرت سلبية، وتصل بعثة الوداد فى الثالثة عصرا لمواجهة الأهلى فى إياب الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا.

من ناحية أخرى يخضع لاعبو الزمالك لعدد من الجلسات التأهيلية والاستشفائية المكثفة بداية من اليوم استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا والتي ستقام السبت المقبل علي استاد القاهرة، حيث فضل البرتغالي باتشيكو المدير الفني للزمالك ان يخضع اللاعبين لجلسات مكثفة من الاستشفاء والتأهيل لتفادى ارهاق السفر وضغط المباريات خاصة أن بعض اللاعبين يعانون من بعض الآلام العضلية.

ويخشى باتشيكو من تأثر اللاعبين بالإرهاق والسفر قبل مباراة السبت المقبل، ويحتاج الزمالك للتعادل بأى نتيجة أو الفوز بأي نتيجة لحسم التأهل للنهائي والمقرر له 6 نوفمبر المقبل.

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كما يترقب مسئولو الزمالك قرار الاتحاد الأفريقى "كاف" بشأن الطلب المقدم من نادى الرجاء المغربى لتأجيل مباراة العودة فى الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا أمام الزمالك والمقرر له السبت المقبل، وذلك بعد اعلان الرجاء المغربي إصابة 8 من لاعبيه بفيروس كورونا بخلاف بعض افراد الطاقم الفني والطبي للفريق.

وكشف مصدر داخل الزمالك أن إدارة النادى لن تعلن قرارها فى هذا الشأن سواء بالموافقة على التأجيل أو رفضه لحين صدور قرار من الكاف والذى من المتوقع ان يكون القرار خلال الساعات المقبلة، خاصة ان الزمالك لا يرغب في ان يكون طرف في ازمة الرجاء المغربي مع الاتحاد الأفريقى.

وأعلن نادى الرجاء البيضاوى المغربى منافس نادى الزمالك فى الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا، من خلال بيان رسمي أمس عن اكتشاف 6 حالات جديدة أمس الاثنين من فيروس كورونا بين لاعبى الفريق، لتصل حالات الإصابة بالفيروس المستجد داخل الفريق إلى 8، وذلك قبل يوم واحد من سفر بعثة الفريق الأخضر نحو القاهرة يوم الأربعاء لخوض مباراة الإياب أمام القلعة البيضاء.