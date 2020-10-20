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موسيماني يستفسر من طبيب الأهلي عن موقف المُصابين قبل لقاء الوداد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي مع الدكتور خالد محمود طبيب الفريق مصير اللاعبين المُصابين الذين تعرضوا لإصابات مختلفة خلال الفترة الماضية وأخرهم الثلاثي قفشة وكهربا ومروان محسن وتشير الدلائل والمعلومات الواردة من داخل القلعة الحمراء إلى أن الثلاثي السابق سيكون جاهزًا لمباراة الوداد المغربي الجمعة المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ، كما يبحث موسيماني مع طبيب الفريق موقف الإصابات الطويلة في الفريق ويأتي في مقدمتها محمود متولي ورامي ربيعة وسعد سمير وكريم نيدفيد.

من ناحية أخرى، تلقت إدارة الأهلى خطابًا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، يؤكد فيه على اتخاذ نفس الإجراءات التى تمت فى مباراة الذهاب بين الوداد المغربى والأهلى فى نصف نهائى بطولة إفريقيا بخصوص الشأن الإعلامى، وذلك بالسماح للمنسق الإعلامى لكل فريق، والمصور الخاص بكل نادٍ فقط لحضور المباراة، وفقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة من «كاف» فى هذا الصدد؛ بسبب الظروف الطارئة الخاصة لمواجهة جائحة .

وحدد «كاف» فى خطابه الإجراءات الخاصة بالمباراة فيما يتعلق بالشأن الإعلامى كما يلى:

•      عدم حضور أى إعلامى أو مصور للمباراة باستثناء المنسق الإعلامى والمصور التابعين للنادى فقط لا غير.

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•      الفريق الخاص بالقناة الناقلة صاحبة الحقوق.

•      إلغاء المنطقة الصحفية mixed zone.

•      اللقاءات قبل وبعد المباراة فقط ضمن حقوق «كاف» والقناة الناقلة للمباراة.

•      المؤتمر الصحفي قبل وبعد المباراة يكون مرئيا عبر الإنترنت دون حضور إعلاميين.

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