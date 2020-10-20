شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات استشفاء مكثفة للاعبى الزمالك قبل العودة أمام الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع لاعبو الزمالك لعدة جلسات تأهيلية واستشفائية المكثفة بداية من اليوم استعدادا لمواجهة الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا، التى ستقام السبت المقبل على استاد القاهرة، حيث فضل البرتغالى باتشيكو المدير الفنى للزمالك أن يخضع اللاعبون لجلسات مكثفة من الاستشفاء والتأهيل لتفادى إرهاق السفر وضغط المباريات خاصة ان بعض اللاعبين يعانون من بعض الآلام العضلية .

ويخشى باتشيكو من إرهاق اللاعبين قبل مباراة السبت المقبل، ويحتاج الزمالك للتعادل بأي نتيجة او الفوز بأي نتيجة لحسم التأهل للنهائى والمقرر له 6 نوفمبر المقبل.

من ناحية أخرى يترقب مسئولو الزمالك قرار الاتحاد الأفريقى "الكاف" بشأن الطلب المقدم من نادي الرجاء المغربي لتأجيل مباراة العودة في الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا امام الزمالك والمقرر له السبت المقبل، وذلك بعد اعلان الرجاء المغربي إصابة 8 من لاعبيه بفيروس كورونا بخلاف بعض افراد الطاقم الفني والطبي للفريق.

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وكشف مصدر داخل الزمالك أن إدارة النادي لن تعلن قرارها في هذا الشأن سواء بالموافقة علي التأجيل او رفضه لحين صدور قرار من الكاف والذي من المتوقع ان يكون القرار خلال الساعات المقبلة، خاصة ان الزمالك لا يرغب في ان يكون طرف في ازمة الرجاء المغربي مع الاتحاد الافريقي.

وأعلن نادى الرجاء البيضاوى المغربى منافس نادى الزمالك فى الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا، من خلال بيان رسمي أمس عن اكتشاف 6 حالات جديدة اليوم الإثنين من فيروس كورونا بين لاعبى الفريق، لتصل حالات الإصابة بالفيروس المستجد داخل الفريق إلى 8، وذلك قبل يوم واحد من سفر بعثة الفريق الأخضر نحو القاهرة يوم الأربعاء لخوض مباراة الإياب أمام القلعة البيضاء.

وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك": "توصل نادي الرجاء الرياضي بنتائج اختبارات كوفيد-19 التي خضعت لها صباح يومه الإثنين مكونات الفريق الأول، من لاعبين وطاقم تقني وطبي وإداري".

وأضاف: "وإثر إجراء ما مجموعه 53 اختبارا أظهرت النتائج وجود 7 حالات إيجابية من بينها 6 حالات لدى اللاعبين، تنضاف للحالتَين المسجلَتَين يوم السبت الماضي، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 8 حالات مؤكدة في صفوف لاعبي الفريق الأول لنادي الرجاء الرياضى"، وتابع البيان: "وسيخضع المعنيون بالأمر للبروتوكول الصحي المعمول به".