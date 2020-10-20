شكرا لقرائتكم خبر عن هادى محمد عمارة يكشف كواليس رحيله عن الأهلى وعرض بيراميدز ويؤكد: هتألق عشان أرجع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف هادى عمارة، ناشئ النادى الأهلى ونجل محمد عمارة نجم القلعة الحمراء السابق، كواليس استقباله لقرار رحيله عن النادى، بعد القرارات التى اتخذها النادى مؤخراً باستبعاد عدداً من ناشئى النادى، كما كشف هادى لـ " الخليج 365" عن وجهته المقبلة وطموحاته الاحترافية، وقال هادى: منذ رحيلى عن الأهلى أكثر من شخص تحدث إلى والدى، المستشار مرتضى منصور تحدث معه على الهاتف، ورحب بتواجدى فى الزمالك فى أى وقت، ولكن حتى الآن لم أحدد موقفى بشكل نهائى، وأكثر من جهة تحدثت معى وأتمنى أن تكون المرحلة المقبلة أفضل، وبيراميدز أقرب خطوة فى الفترة المقبلة.

أضاف: لست متضايق على الإطلاق من قرار رحيلى، كل الأمور خير، إدارى النادى تحدث معى وأخبرنى أن اللجنة الفنية اتخذت قرار برحيل أكثر من لاعب وأنا من بينهم، وستكون هذه بداية جديدة لى وليست النهاية

وعن إمكانية عودته للأهلى فى المستقبل قال هادى:الأهلى نادى كبير وأى لاعب يتمنى يلعب فيه، وهذا ما أسعى إليه، أتمنى التألق مع أى فريق أخر لأعود إلى الأهلى بيتى، انتهيت من المدرسة هذا العام وسأدرس فى كلية البيزنس.

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أضاف: بلعب برجلى اليمين ولذلك "انا مش طالع لبابا"، ومثلى الأعلى أحمد فتحى، وخارج مصر بحب كرستيانو رونالدو، وبشجع يوفنتوس.

استكمل: والدى ليس ليس شخص عصبى ولكن أحياناً بيتعصب لما نتخانق أنا واخواتى فى البيت، ولكنه لا يتعب لفترة طويلة بمجرد ما كل واحد يرجع اوضته الموضوع بينتهى.

واختتم: نفسى احترف فى الدورى الانجليزى فى ليفربول أو مانشستر يونايتد، وبحب محمد صلاح ولكن بشجع ليفربول من قبله .