شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ،الأهلى يعلن عن صفقة بدر بانون بعد نهائى دورى أبطال أفريقيا ،اتحاد الكرة يقرر تشكيل لجنة مطابقة لمتابعة أزمة اختفاء الكؤوس

الأهلى يعلن عن صفقة بدر بانون بعد نهائى دورى أبطال أفريقيا

يُعلن مسئولو النادى الأهلى عن صفقة المغربى بدر بانون مدافع فريق الرجاء المغربى عقب نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا المقرر له يوم 6 نوفبمر المقبل، بعدما أنهى مسئولو القلعة الحمراء جميع التفاصيل الخاصة بالصفقة التى أقدم عليها الأحمر لترميم دفاع الفريق الذى يعانى الفترة الأخيرة بسببب كثرة الإصابات والغيابات بين صفوفه.

اتحاد الكرة يقرر تشكيل لجنة مطابقة لمتابعة أزمة اختفاء الكؤوس قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تشكيل لجنة مطابقة لمتابعة أزمة ضياع الكؤوس مؤخرًا، وتضم اللجنة كلًا من حسين حلمى وإبراهيم إلياس من اللجنة القانونية للجبلاية ومحمود خليل مدير الحسابات ومحمد زاهر مسئول المراجعة، ويتمثل دور اللجنة فى مطابقة ما يعثر عليه اتحاد الكرة من كؤوس مع المثبت فى محضر المفقودات الذى تم عمله منذ حريق الجبلاية.

جاءت نتيجة المسحة التى أجراها لاعبو فريق الزمالك، فور وصولهم إلى القاهرة مساء أمس قادمين من المغرب، سلبية، بعد الفوز على الرجاء بهدف نظيف، فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بالمباراة التى أقيمت على استاد محمد الخامس، بالدار البيضاء.

اتحاد الكرة: الدورى الجديد ينطلق أواخر نوفمبر.. وقرار كاف يؤكد ثقته فى الـvar المصرى

كشف وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة الموعد المبدئى لانطلاق بطولة الدورى للموسم الجديد 2020-2021، وقال إن الموسم الجديد سينطلق فى أواخر نوفمبر، وأضاف فى تصريحات إذاعية "أعتقد أن الموسم الجديد سيكون تطبيق تقنية حكم الفيديو أفضل من الدورى الحالى، وفى الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل، سيخضع مجموعة جديدة من الحكام على دورات فى التقنية، لحصولهم على رخصة استخدامها".

Advertisements

اتحاد الكرة يستقر على استمرار الهبوط فى القسم الثانى استقرت اللجنة الخماسية المكلفة بادارة الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى، على تطبيق اللوائح الخاصة بنظام المسابقات التى تم إعلانها قبل بداية الموسم والتى تتضمن هبوط خمسة أندية من كل مجموعة تمهيداً لوضع نظام قوى للقسم الثانة ورفضت اللجنة ضغوط الأندية لإلغاء نظام الهبوط فى القسم الثانى بسبب الظروف غير الطبيعية التى تعرض لها الموسم فى ظل جائحة كورونا.

بامبو وعنتر على رأس المطلوبين فى المصرى.. تعرف على السبب طلب على ماهر المدير الفنى للمصرى البورسعيدى من مجلس إدارة النادى سرعة التحرك من أجل التحرك سريعا لحسم صفقتى ثنائى الزمالك كريم بامبو ومحمد عنتر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين سوبر فى ظل النقص العددى الكبير الذى يعانى منه الفريق البورسعيدى.

تعرف على موقف مروان محسن من المشاركة مع الأهلى أمام الوداد