شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رحلة حسام حسن مع الأندية قبل تولى تدريب الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم نادى الاتحاد السكندرى التؤام حسام و إبراهيم حسن فى مؤتمر صحفى لتولى القيادة الفنية للفريق ، خلفا لطلعت يوسف الذى اعتذر عن اكمال المهمة مع الفريق ، ورغم التجارب الكثيرة التي خاضها العميد إلا انه لم يستطيع تحقيق اى بطولة واحدة تضاف لسجله التدريبى .

ويٌعد تدريب الاتحاد المحطة رقم 13 للتؤام في المسيرة التدريبية، فقد سبقها تولى ترديب المصرى، وفى الولاية الأولى قاد الفريق فى 27 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 11 وخسر 7 مباريات ، وبعدذلك تولى ترديب الاتصالات، وبالفعل فاز في 3 مباريات و تعادل فى مثلها و خسر مثلها أيضا ليكون اجمالى مبارياته 9 فقط .

وبدأ العميد تجربة جديدة مع نادى الزمالك قاد الفريق فيها خلال 55 مباراة، فاز فى 31 و تعادل في 16 وخسر 8 فقط ، ومن الزمالك الى الاسماعيلى فاز في مباراة و خسر مباراة ليرحل سريعا عن الدراويش .

وبدأت ولايته الثانية مع النادى المصرى، حيث قاد الفريق البورسعيدى فى 3 مواجهات فقط فاز فى اثنان وتعادل فى واحدة، وكل هذه التجارب في الفترة من 2008 إلى 2013 .

وعاد حسام حسن الى منصة التدريب من خلال فريق مصر المقاصة، ولم تتعد مشاركاته مع الفريق الفيومى سوى 10 مباريات، فاز في واحدة فقط ، و تعادل 4 وخسر 5 لقاءات ، ليرحل عن الفيوم ، و يطير الى الأردن ويتولى تدريب المنتخب الأردنى، وقاده فى 9 مباريات، وبالعودة اللى مصر كالنت الولاية الثانية مع الزمالك ، موسم 2014/2015 ، قاد الفريق الأبيض 6 مواجهات بتحت قيادته فاز في واحدة فقط ، وتعادل في 2 وخسر 3 مباريات .

وبدأ حسام حسن رحلة تدريبية أخرى في نادى الاتحاد السكندرى ، واستطاع أن يقود الفريق خلال 35 مباراة حقق الفوز في 12 وتعادل في 13 بينما خسر في 10 مباريات

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ومع عام 2015 بدأ الاستقرار يعرف طريقه الى التؤام ، بالولاية الثالثة بالنادى المصرى ، و التي دامت خلال 4 مواسم ، بإجمالى 133 مباراة قاداها مع الفريق البورسعيدى بـ 65 انتصارا ، 41 تعادلا ، مقابل 27 هزيمة ، وفى عام 2019 تولى القيادة الفنية لفريق بيراميدز وظهر معهم في 11 لقاء حقق الفوز في 6 مباريات ، و التعادل في 5 ولم يتلقى اى هزيمة .

وكانت اخر محطات حسام حسن قبل مهمته الجديد مع الاتحاد السكندرى ، بفريق سموحة ، و الذى تقدم باستقالته منه بعد 25 مباراة له مع الفريق الأزرق ، حقق معهم 9 انتصارات ، و 7 تعادلات ، بالإضافة إلى 9 هزائم .

تنحصر إنجازات حسام حسن في الوصول الى نصف نهائي كاس الكونفدرالية ، ونهائى كاس مصر واختلال المركز الرابع مع المصرى

ومع الزمالك وصل الى دور الـ 16 بكأس مصر وخسر امام الاهلى وكذلك ودع دورى ابطال افريقيا بدور ال 32

واعتمد مجلس إدارة الاتحاد السكندرى التشكيل الجديد للجهاز الفني والإداري لفريق الكرة على النحو التالى حسام حسن مديرًا فنيًا للفريق وإبراهيم حسن مديرًا للكرة وطارق سليمان مدربًا عامًا، وحسن مصطفي مدربًا مساعدًا، وعماد المندوة مدربًا لحراس المرمى ووليد بدر مديرًا إداريا، وسمير محجوب إدارى وأحمد متولى إدارى الجهاز الطبي والدكتور محمد عنان طبيب، الدكتور محمد عبد الفتاح أخصائى تأهيل مُدلكين: إسلام السيد - محمد حسن - محمد حسنين.