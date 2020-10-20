شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى ينصح القطبين بنسيان ذهاب نصف نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نصح عبد الحميد بسيونى نجم الزمالك السابق و المدير الفنى لفريق طلائع الجيش الحالى قطبى الكرة المصرية " الأهلى و الزمالك " بضرورة نسيان الفوز فى ذهاب دورى أبطال أفريقيا و التركيز فى لقاءين الإياب المقرر لهما الجمعة بمباراة الأهلى ة الوداد المغربى و السبت الزمالك مع الرجاء البيضاوى .

و طالب بسيونى فى تصريح لـ الخليج 365 من لاعبى الفريقين ضرورة إحترام المنافسين على أرضنا من أجل الوصول إلى تأكيد هدف التأهل إلى النهائى ، خاصة فى ظل فوز الأهلى بهدفين دون رد فى الذهاب و الزمالك بهدف وحيد ، حيث يتبقى 90 دقيقة لكل فريق من أجل الوصول إلى الحلم الأفريقى .

يلتقى الأهلى مع الوداد المغربى مساء الجمعة بينما يلتقى الزمالك مع الرجاء مساء السبت.

توجهت بعثة فريق الوداد المغربى صباح اليوم الثلاثاء إلى القاهرة استعداداً لمواجهة الأهلى فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا الجمعة المقبل، على استاد القاهرة.

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ويترقب مسئولو الزمالك قرار الاتحاد الأفريقى "كاف" بشأن الطلب المقدم من نادى الرجاء المغربى لتأجيل مباراة العودة فى الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا أمام الزمالك والمقرر له السبت المقبل، وذلك بعد إعلان الرجاء المغربي إصابة 8 من لاعبيه بفيروس كورونا بخلاف بعض أفراد الطاقم الفني والطبي للفريق.

وكشف مصدر داخل الزمالك أن إدارة النادي لن تعلن قرارها فى هذا الشأن سواء بالموافقة علي التأجيل أو رفضه لحين صدور قرار من الكاف والذى من المتوقع أن يكون القرار خلال الساعات المقبلة، خاصة أن الزمالك لا يرغب في أن يكون طرف في أزمة الرجاء المغربي مع الاتحاد الأفريقى.