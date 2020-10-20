شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يوجه رسالة لرئيس النادى الأهلى.. اعرف قال إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه بيتسو موسيمانى، المدير الفني للأهلي، رسالة لرئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، يشكره فيها على تكليفه بمهمة تدريب نادى فى مكانة القلعة الحمراء، ونشر موسيماني صورة له مع الخطيب عبر حسابه بموقع "انستجرام"، معلقا عليها "الرئيس.. كابتن بيبو شكرا لك على تكليفي بهذه المهمة الكبيرة. انت تؤمن بي".



موسيمانى

من ناحية أخري طلب موسيمانى ، من جهازه المعاون إعداد تقرير عن مواجهة الزمالك والرجاء المغربي فى نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك قبل مواجهة أى منهما حال صعود الفريق بشكل رسمي للمباراة النهائية، ونجح الزمالك فى الفوز على الرجاء بهدف نظيف فى مباراة الذهاب التى جمعتهما ، فيما تقام مباراة العودة السبت المقبل باستاد القاهرة.

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موسيماني والخطيب

وكلف موسيماني معاونيه فى الأهلى بإعداد تقرير مفصل عن كل فريق، بل وكل لاعب داخل صفوف الفريقين، خاصة أن النهائي سيقام من مباراة واحدة على استاد القاهرة يوم 6 نوفمبر المقبل، وبالتالى لابد من التركيز على كل التفاصيل الفنية.

وأعرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن سعادته بالفوز الغالي الذي حققه فريقه على الوداد المغربي بثنائية نظيفة، وقال موسيماني، "لقد كانت مباراة صعبة لأن الوداد كان يلعب بروح تنافسية وأراد أن يعود في المباراة وحصلنا على فرصة هدف مبكر نتيجة خطأ من مدافع الوداد وسجلنا منها هدف".

وأضاف مدرب الأهلى، "حارسنا محمد الشناوي كان متألقا وتصدى لركلة الجزاء وهو ما أعطانا ثقة واغتنمنا الفرصة وسجلنا هدف ثاني في الشوط الثاني من المباراة" مضيفا أن التنظيم التكتيكي كان جيد جدا ولعبنا حسب الخطة التكتيكية وكان بإمكاننا تسجيل هدف ثالث او رابع ولكن لم نغتنم الفرصة.

وتابع، "خط وسط الميدان كان ناجحا وأبلوا بلاءً حسنًا في المباراة ولم نرتكب اية أخطاء في محور الدفاع وكانت المباراة افضل من كل النواحي،معلقاً : "كنت أتمنى تسجيل اهداف اكثر ولكن اشكر اللاعبين على هذا الأداء الذي قدموه في مباراة الوداد.