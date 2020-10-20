شكرا لقرائتكم خبر عن 250 ألف جنيه غرامة التعامل مع السوشيال ميديا فى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر على ماهر المدير الفنى للمصرى البورسعيدى فرض غرامة مالية قدرها 250 ألف جنيه على أى لاعب يقوم بكتابة أى بوست على مواقع السوشيال ميديا تخص النادى مؤكدا للاعبين أنه لن يتوانى فى فرض العقوبة تجاه أى لاعب يثبت دخوله فى احاديث مع الجماهير أو يكتب أى أمر يخص النادى على صفحات السوشيال .

كان على ماهر اجتمع مع اللاعبين فى جلسة مغلقة طالبهم فيها بغلق صفحات السوشيال ميديا وأن يقتصر الكلام فيها على بعض الصور الخاصة والشخصية فقط بعيدا عن النادى لزيادة التركيز ، وأن أى لاعب يثبت تورطه فى كتابة أمر ما يخص النادى الساحلى فسيقوم بمعاقبته فورا بخصم 250 ألف جنيه .

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فى ذات السياق فرض على ماهر غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على أحمد ياسر صانع ألعاب الفريق بعد اختراقه الحذر الإعلامى المفروض على اللاعبين وإدلائه ببعض التصريحات لوسائل الإعلام دون العودة للمدير الفنى ، وهو ما قابله الأخير باستبعاده من المعسكر للفريق والذى كان يستعد من خلاله لمواجهة طنطها مع فرض الغرامة سالفة الذكر . فى ذات