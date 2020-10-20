شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الوداد تصل مطار القاهرة استعداد لمواجهة الأهلى فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت مطار القاهرة الدولى، منذ قليل، بعثة فريق الوداد المغربى، استعدادًا لمواجهة الأهلى فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا الجمعة المقبل، على استاد القاهرة، بعد أن تغلب الأهلى على الوداد المغربى بهدفين نظيفين، فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا السبت الماضى.





وكان قد قام فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى باستئناف تدريباته اليوم الثلاثاء بعد حصول الفريق على راحة لمدة 48 ساعة، عقب العودة من المغرب والفوز على الوداد بهدفين دون مقابل فى ذهاب الدور نصف النهائى من دورى أبطال أفريقيا، وذلك استعدادًا لمباراة الإياب التى تقام يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي.

Advertisements

ويُجهز الجهاز الطبى بالأهلى الثلاثى المصاب محمد مجدى قفشة ومروان محسن ومحمود عبد المنعم كهربا لمواجهة الوداد، بعد أن أجرى قفشة أشعة على الضلوع إلى جانب أشعة ثانية على العضلة الخلفية بعد شكواه من إجهاد بها، كما أشتكى مروان محسن من إجهاد فى عضلة السمانة خلال مشاركته فى مباراة الفريق أمام نظيره الوداد المغربى، فيما يخضع كهربا اليوم لفحص طبى لتحديد موقفه من المشاركة فى التدريبات الجماعية، بعد أن اكتفى خلال الأيام الماضية بتدريبات علاجية عقب شكواه من الآم فى العضلة الخلفية.

وحذر جهاز الكرة بالأهلى لاعبيه من الاختلاط خلال الأيام القادمة تجنبًا لتعرض أيًا منهم للإصابة بفيروس كورونا، وهو الأمر الذى سيحول دون مشاركته فى مواجهة الوداد المغربى المقرر اقامتها يوم الجمعة المقبل على ملعب ستاد القاهرة فى إياب دور النصف النهائى لبطولة دورى أبطال افريقيا، بعد حسم الفريق الأحمر مباراة الذهاب التى أقيمت فى الدار البيضاء يوم السبت الماضى بهدفين نظيفين لصالحه.

ويرفض الكاف تأجيل أى مباريات للفرق التى يتعرض لاعبيها للإصابة بفيروس كورونا سواء فى بطولة دورى أبطال افريقيا أو الكونفدرالية، حيث يصر الاتحاد الافريقى على استكمال المسابقة فى مواعيدها المُحددة.