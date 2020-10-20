شكرا لقرائتكم خبر عن "مندوب" الأهلى فى مطار القاهرة لاستقبال بعثة الوداد المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتواجد حالياً مندوب من النادى الأهلى فى مطار القاهرة ليكون فى إستقبال بعثة فريق الوداد المغربي التى تصل القاهرة عصر اليوم، الثلاثاء، لخوض مباراة إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا فى التاسعة من مساء الجمعة المقبل بإستاد القاهرة، وحرص مسئولو القلعة الحمراء على تكليف أحد الإدارييين بمطار القاهرة ليكون فى استقبال البعثة المغربية وتسهيل إجراءات الخروج.. وكان الأهلى قد فاز بهدفين نظيفين على الوداد أحرزهما محمد مجدى أفشة وعلى معلول، فى ذهاب الدور قبل النهائى الذى أقيم السبت الماضى فى كازابلانكا بالمغرب.

وحذر جهاز الكرة بالأهلى لاعبيه من الاختلاط خلال الأيام القادمة تجنباً لتعرض أياً منهم للإصابة بفيروس كورونا، وهو الأمر الذى سيحول دون مشاركته فى مواجهة الوداد المغربى المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل على ملعب ستاد القاهرة فى إياب دور النصف النهائى لبطولة دورى أبطال افريقيا، بعد حسم الفريق الأحمر مباراة الذهاب التى أقيمت فى الدار البيضاء يوم السبت الماضى بهدفين نظيفين لصالحه.

ويرفض الكاف تأجيل أى مباريات للفرق التي يتعرض لاعبيها للإصابة بفيروس كورونا سواء في بطولة دوري أبطال افريقيا أو الكونفدرالية، حيث يصر الاتحاد الافريقي على استكمال المسابقة فى مواعيدها المُحددة.