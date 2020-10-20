شكرا لقرائتكم خبر عن أفريكا نيوز: المصريون يسيطرون على دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت شبكة "أفريكا نيوز" الإخبارية على جولة الذهاب من الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا، معتبرة أن فريقي الأهلي والزمالك المصريين سيطرا على الأمور في الوقت الذي تتحول فيه الأنظار إلى القاهرة بجولة الإياب، وذكرت الشبكة التابعة لـ"يورونيوز" أن الأهلي بات على مسافة قريبة من الوصول للنهائي الثالث له خلال 4 أعوام بعد الأداء المقنع الذي هزم به الوداد البيضاوي بثنائية نظيفة خارج الأرض يوم السبت الماضي.

وأوضحت أن لاعب خط وسط الأهلي محمد مجدي "أفشة" استغل خطأ المدافع يحيى جبران ليتقدم للفريق الزائر بالهدف الأول بوقت مبكر من الشوط الأول قبل أن يضيف الظهير الأيسر التونسي علي معلول الهدف الثاني في الدقيقة 63 من ركلة جزاء.

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وأشارت الشبكة إلى أن مواجهة العودة ستقام بالقاهرة يوم الجمعة القادم حيث سيبحث المدير الفني الجديد لفريق النادي الأهلي، بيتسو موسيماني، عن ثاني ألقابه في المسابقة بعد قيادته ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي لإحراز اللقب عام 2016.

وأضافت "أفريكا نيوز": "في نصف النهائي الآخر، ألحق الزمالك بالرجاء البيضاوي الهزيمة الثانية على أرضه بالفوز عليه بهدف نظيف في جولة الذهاب حيث أحرز أشرف بن شرقي الهدف الوحيد بمركب (محمد الخامس) في المغرب ليمنح الفريق المصري الأسبقية قبل خوض جولة الإياب".