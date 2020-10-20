شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم عبد المجيد.. يحب أكل المسقعة ومشاهدة أفلام عادل إمام ورونالدو نجمه المفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى تحققت، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب هو أكرم عبد المجيد نجم الزمالك الأسبق.

ما هوايتك بعيدا عن كرة القدم ؟

أحب مشاهدة المباريات.

هل تحب دخول المطبخ ؟

أحيانا.. فكرة القدم علمتنى دخول المطبخ نظرا لوجودى فى المعسكرات الطويلة سواء مع الزمالك أو المنتخبات الوطنية .

ما اكلتك المفضلة ؟

المسقعة

من هو نجمك المفضل ؟

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عادل إمام

من مطربك المفضل ؟

عبد الحليم حافظ

تحب الملابس الكاجوال أم الفورمال ؟

الكاجوال

من لاعبك المفضل حاليا ؟

رونالدو

من ناديك المفضل ؟

ريال مدريد