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وصول فرجانى ساسى القاهرة للانضمام لتدريبات الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك لمطار القاهرة مع بعثة فريق الوداد المغربى على متن الطائرة الخاصة التى وصلت من المغرب منذ قليل، وذلك بعد ظهور نتيجة مسحة الخاصة به والتى ظهرت سلبية، وينضم ساسى لتدريبات الزمالك غدا استعدادا لمباراة الرجاء المغربى المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات العودة للدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا.

 

اللاعب فرجانى ساسى (1)
 

من ناحية أخرى يخضع لاعبو الزمالك لعدد من الجلسات التأهيلية والاستشفاء المكثفة بداية من اليوم استعدادا لمواجهة الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا والتى ستقام السبت المقبل على استاد القاهرة، حيث فضل البرتغالى باتشيكو المدير الفنى للزمالك أن يخضع اللاعبين لجلسات مكثفة من الاستشفاء والتأهيل لتفادى إرهاق السفر وضغط المباريات، خاصة أن بعض اللاعبين يعانون من بعض الآلام العضلية.

 

 

اللاعب فرجانى ساسى (2)
 

ويخشى باتشيكو من تأثر اللاعبين بالإرهاق والسفر قبل مباراة السبت المقبل، ويحتاج الزمالك للتعادل بأى نتيجة او الفوز بأى نتيجة لحسم التأهل للنهائى والمقرر له 6 نوفمبر المقبل.

 

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اللاعب فرجانى ساسى (3)
 

 

 

كما يترقب مسئولو الزمالك قرار الاتحاد الأفريقى "كاف" بشأن الطلب المقدم من نادي الرجاء المغربي لتأجيل مباراة العودة في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك والمقرر له السبت المقبل، وذلك بعد إعلان الرجاء المغربي إصابة 8 من لاعبيه بفيروس كورونا بخلاف بعض افراد الطاقم الفني والطبي للفريق.

 

اللاعب فرجانى ساسى (4)
 

 

 

وكشف مصدر داخل الزمالك ان إدارة النادي لم تعلن قرارها في هذا الشأن سواء بالموافقة علي التأجيل او رفضه لحين صدور قرار من الكاف والذي من المتوقع ان يكون القرار خلال الساعات المقبلة، خاصة ان الزمالك لا يرغب في ان يكون طرف في ازمة الرجاء المغربي مع الاتحاد الافريقي.

وأعلن نادى الرجاء البيضاوى المغربى منافس نادى الزمالك فى الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا، من خلال بيان رسمي أمس عن اكتشاف 6 حالات جديدة اليوم الإثنين من فيروس كورونا بين لاعبى الفريق، لتصل حالات الإصابة بالفيروس المستجد داخل الفريق إلى 8، وذلك قبل يوم واحد من سفر بعثة الفريق الأخضر نحو القاهرة يوم الأربعاء لخوض مباراة الإياب أمام القلعة البيضاء.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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