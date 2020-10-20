شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن جاهزية محمد مجدى قفشة للقاء الوداد الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجهاز الطبى للأهلى جاهزية محمد مجدى قفشة، لاعب الفريق لمباراة الوداد المغربى المقرر لها الجمعة المقبل باستاد القاهرة فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا بعدما عانى اللاعب من إصابة فى الضلوع خلال مباراة الذهاب أمام بطل المغرب السبت الماضى التى فاز فيها الأحمر بثنائية نظيفة، وأوضح الجهاز الطبي أن إصابة قفشة بسيطة وكانت عبارة عن كدمة فى الضلوع تعرض لها فى لقاء بيراميدز الأحد قبل الماضي بالدوري وتجددت الإصابة في مباراة الوداد بالمغرب، لكنها إصابة بسيطة لن تمنع اللاعب من المشاركة في لقاء الجمعة المقبل، خاصة أن قفشة من أهم لاعبي الأحمر حالياً وسجل هدفاً في لقاء الوداد الأخير فيما سجل على معلول الهدف الثاني من ضربة جزاء.

من ناحية أخرى توصل مسئولو النادي الأهلي ممثلين في لجنة التخطيط والجهاز الفني بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لتصور نهائي في ملف اللاعبين المعارين، وذلك بتحديد العائدين لصفوف الفريق واللاعبين الذين سيتم تجديد إعارتهم وهؤلاء الذين سيتم الاستغناء عنهم بشكل نهائي، وأبلغ مسئولو الأهلي 4 لاعبين بعودتهم لصفوف الفريق بداية من الموسم الجديد بعد انتهاء اعارتهم وهم ناصر ماهر ومحمد عبد المنعم كامبوس المعارين لسموحة، عمار حمدي المعار لطلائع الجيش ومحمد شريف نجم الفريق المعار لانبي، فيما لازال موقف أكرم توفيق غامضًا سواء بعودته لصفوف الفريق أو بتجديد إعارته مرة أخرى.

واستقر مسئولو الأهلي على تجديد إعارة عدد من اللاعبين أبرزهم أحمد ريان ومحمود الجزار وصلاح محسن، بينما هناك اتجاه للاستغناء بشكل نهائي عن بعض اللاعبين ومنهم كريم يحيي وفوزي الحناوى.