شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج: هل يؤجل الكاف مباراة الزمالك والرجاء فى إياب دورى الأبطال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حالة من الغموض تسيطر على مصير مباراة الإياب فى قبل نهائى دورى أبطال افريقيا بين الزمالك والرجاء المغربى والمحدد لها السبت المقبل على ستاد القاهرة، بعد اعلان الرجاء انه سيتقدم بطلب رسمى للاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" بتأجيل اللقاء بسبب وجود أكثر من 5 حالات كورونا فى صفوفه.

س: ما حقيقة وجود إصابات كورونا فى صفوف الرجاء؟

ج: أعلن نادى الرجاء المغربى عن وجود 8 حالات كورونا فى صفوف فريقه بناء على المسحة الأخيرة ، وتقدم بطلب رسمى للكاف لتأجيل اللقاء، حيث لن يتمكن الفريق من خوض اللقاء.

س: وما موقف الكاف من مسألة التأجيل؟

ج: تتجة النية لدى مسئولى الإتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" ، لرفض تأجيل مباراة الزمالك أمام الرجاء المغربى المحدد لها يوم السبت المقبل حيث يتمسك الكاف بإقامة المباراة فى موعدها.

Advertisements

س: ما سبب موقف الكاف؟

ج: يأتى موقف مسئولى الكاف بعدما رفضوا من قبل طلب ناديى حوريا الغينى وحسنية أغادير لتأجيل مباراتيهما فى قبل نهائى الكونفدرالية لنفس الأسباب، حيث تمسك مسئولو الكاف بإقامة مباراة بيراميدز أمام حوريا الغينى رغم اعلان الأخير أن قائمته تضم 14 لاعبا فقط جاهزون للمباراة، كما رفض الكاف أيضا طلب أغادير بتأجيل مباراته أمام نهضة بركان بعد وصول الاصابات في صفوف أغادير إلى 7 حالات قبل المباراة.

س: هل تأجيل المباراة يهدد البطولة بالالغاء؟

ج: بالفعل، الكاف أيضا يرفض التأجيل نظرا لعدم وجود مواعيد بديلة فى حالة التأجيل، حيث يرتبط الزمالك بمباراة فى الدورى المصرى أمام الاسماعلى لحسم المركز الثانى حتى يستطيع اتحاد الكرة حسم الفرق المشاركة فى بطولات افريقيا قبل 30 أكتوبر الجارى، لذا لن يكون بمقدور الكاف تأجيل المباراة المرتقبة بين الزمالك والرجاء لأن التأجيل يجعل البطولة مهددة بالالغاء لعدم وجود مواعيد بديلة.

س: ما موقف الزمالك من التأجيل؟

ج:يترقب مسئولو الزمالك قرار الاتحاد الأفريقى " الكاف " بشأن الطلب المقدم من نادي الرجاء المغربي لتأجيل مباراة العودة في الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا امام الزمالك والمقرر له السبت المقبل، وذلك بعد اعلان الرجاء المغربي إصابة 8 من لاعبيه بفيروس كورونا بخلاف بعض أفراد الطاقم الفني والطبي للفريق.وكشف مصدر داخل الزمالك أن إدارة النادي لن تعلن قرارها فى هذا الشأن سواء بالموافقة علي التأجيل أو رفضه لحين صدور قرار من الكاف والذي من المتوقع أن يكون القرار خلال الساعات المقبلة، خاصة أن الزمالك لا يرغب في أن يكون طرف في أزمة الرجاء المغربي مع الاتحاد الافريقي.