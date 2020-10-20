شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يغادر لملعب محمد الخامس فى السابعة مساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغادر بعثة فريق الكرة بنادى بيراميدز مقر فندق إقامتها فى مدينة الدار البيضاء فى طريقها إلى ملعب محمد الخامس، عند دقات الساعة السابعة مساء استعدادا لمواجهة حوريا الغينى، ويلتقي بيراميدز مع نظيره حوريا كوناكري الغيني في التاسعة من مساء اليوم، على استاد محمد الخامس، في إطار الدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتغادر البعثة فندق الإقامة قبل المباراتين بساعتين عند السابعة، ويسبق التحرك بنصف ساعة محاضرة من الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني للاعبين حول المباراة والحديث عنها.. ويحلم فريق بيراميدز بالتأهل للمباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه متسلحاً بأرقامه القياسية التي حققها خارج ملعبه في مشوار البطولة، حيث حقق الفوز فى كل مبارياته السبعة التى خاضها خارج أرضه فى نسخة هذا الموسم من كأس الكونفيدرالية.