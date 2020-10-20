بيراميدز يغادر لملعب محمد الخامس فى السابعة مساء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغادر بعثة فريق الكرة بنادى بيراميدز مقر فندق إقامتها فى مدينة الدار البيضاء فى طريقها إلى ملعب محمد الخامس، عند دقات الساعة السابعة مساء استعدادا لمواجهة حوريا الغينى، ويلتقي بيراميدز مع نظيره حوريا كوناكري الغيني في التاسعة من مساء اليوم، على استاد محمد الخامس، في إطار الدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وتغادر البعثة فندق الإقامة قبل المباراتين بساعتين عند السابعة، ويسبق التحرك بنصف ساعة محاضرة من الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني للاعبين حول المباراة والحديث عنها.. ويحلم فريق بيراميدز بالتأهل للمباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه متسلحاً بأرقامه القياسية التي حققها خارج ملعبه في مشوار البطولة، حيث حقق الفوز فى كل مبارياته السبعة التى خاضها خارج أرضه فى نسخة هذا الموسم من كأس الكونفيدرالية.
وخاض بيراميدز تحت قيادة تشاتشيتش 31 مباراة، فاز في 20 منها، وخسر 8 هزائم وتعادل 3 مرات، واستقبل بيراميدز تحت قيادة المدرب الكرواتي 24 هدفا بينما سجل 45 هدفا.
ومع تشاتشيتش ظهر بيراميدز تائهاً بعيد عن الفريق المرعب الذى زلزال الدوري المصرى الموسم الماضى ، فلقد تعادل مع الاهلى سلبياً والذى لعب منقوصاً من الدقيقة 40 ولم يسدد كرة خطيرة على مرمى المارد الأحمر فضلا عن خسارته من الزمالك وفقدانه نقاط مؤثرة في بطولة الدوري جعلت لقب الوصيف على كف عفريت ليصبح الفريق مهدداً بعدم الظهور الافريقى بالموسم الجديد.
كما أن المدرب الكرواتي اتخذ قرارا غريبا قبل ركلات الترجيح في لقاء بيراميدز والطلائع بكأس مصر باستبدال مهدي سليمان رغم تصديه لضربة جزاء في مباراة الأهلي لصالح زميله أحمد الشناوي البعيد تماما عن المشاركة ولم ينجح الشناوى في التصدي لأى ركلة وفى المقابل تصدى محمد بسام حارس الطلائع لثلاثة ركلات ليودع بيراميدز البطولة التي وصلها للمباراة النهائية فيها الموسم الماضى .
وتضم قائمة بيراميدز لمواجهة حوريا كوناكرى الغينى كلاً من.. حراسة المرمى: مهدي سليمان - أحمد الشناوي - أحمد دعدور، خط الدفاع: علي جبر - عمر جابر - عبد الله بكري - رجب بكار - طارق طه - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - محمد حمدي - ولفريد كانون - محمد عطوة، خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - محمد فتحي - إبراهيم حسن - محمد فاروق - إسلام عيسى - عمرو العيوني - محمود حمادة - إبراهيم عادل - إيريك تراوري، خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس، ومن المنتظر أن ينضم الثنائي كانون وتراوري للبعثة في الدار البيضاء.
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