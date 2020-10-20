شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عادل حارس المقاصة يرزق بمولوده الثانى "زين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رزق أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى فريق مصر المقاصة بمولوده الثاني الذى أطلق عليه اسم زين ،حيث أعلن عبر صفحته الرسمية على إنستجرام بنشر صورة تجمعه بنجله الأول عادل و الثانى زين.

و علق أحمد عادل عبد المنعم على الصورة قائلا " الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات. رزقني الله بمولود أسميته زين اسأل الله ان يبارك فيه وينبته نباتاً حسناً وان يرزقني بره ويبلغ أشده، وأن يجعله من عباده الصالحين، ومن حفظة كتابه الكريم.

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أحمد عادل

دخل مسئولو الاتحاد السكندرى فى مفاوضات مع أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى مصر المقاصة من أجل التعاقد معه لتدعيم مركز حراسة المرمى فى الميركاتو الصيفى المقبل، ويضم الاتحاد السكندرى الثلاثى عماد السيد القادم من الزمالك فى بداية الموسم الحالى ومحمود الزنفلى وعمرو خليل الذى تمت إعارته للترسانة الموسم الماضى.

ويحاول مجلس إدارة الإتحاد السكندرى تدعيم مركز حراسة المرمى، وقد رحب طلعت يوسف المدير الفنى لزعيم الثغر باستقدام عادل عبد المنعم خاصة وأنه يعلم مستواه الفنى منذ أن كان يقود مصر المقاصة فى الموسم الماضى.