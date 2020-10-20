مصدر لمصراوي: جلسة بين الأهلي ودجلة لحسم صفقة بيكهام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق

أكد مصدر أن الأهلي سيعقد جلسة مع نادي وادي دجلة تحدد موعدها بشكل رسمي الاسبوع المقبل لحسم صفقة انتقال أحمد رمضان بيكهام للقلعة الحمراء نهائيا.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن بيكهام سينتقل للأهلي مقابل ١٥ مليون جنيه.

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وأضاف: "وادي دجلة طلب استعارة عربي بدر وأحد من الثنائي محمد شكري أو محمد فخري لتدعيم صفوفه الموسم المقبل بعد رحيل بيكهام".

وتابع: "الاعلان الرسمي عن ضم اللاعب سيكون عقب الجلسة مباشرة مؤكدا أن تم الاتفاق على كافة الامور ولا يوجد ما يعيق الصفقة".

وأتم المصدر تصريحاته: "قيمة الصفقة محددة من قبل وفقا للعقد الثلاثي بين الأهلي ودجلة واللاعب وهي ٥ ملايين جنيه، ومثلها على كل موسم يخوضه اللاعب مع دجلة ليصبح الاجمالي ١٥ مليون جنيها".