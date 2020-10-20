في انتظار قرار كاف.. تقارير: الرجاء يؤجل رحلته إلى القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
ذكرت تقارير مغربية اليوم الثلاثاء، أن إدارة نادي الرجاء الرياضي، قررت تأجيل رحلة الفريق إلى القاهرة التي كان مقررًا لها غدًا الأربعاء، في انتظار قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).
وأعلن نادي الرجاء أمس الاثنين، إيجابية 7 حالات بفيروس كورونا (بينهم 6 لاعبين) لترتفع حصيلة اللاعبين المصابين إلى 8 أفراد.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "المنتخب" المغربية، فإن إدارة نادي الرجاء الرياضي، قررت تأجيل رحلة الفريق إلى مصر، والتي كان مقررًا لها غد الأربعاء عبر طائرة خاصة.
وأضافت أن إدارة النادي المغربي تنتظر قرار الاتحاد الافريقي بخصوص مصير مباراة الإياب أمام الزمالك، حيث أشارت تقارير إلى أن الرجاء ينوي تقديم طلب إلى كاف بتأجيل المباراة بسبب تفشي فيروس كورونا بين صفوف لاعبيه.
جدير بالذكر أن مباراة الإياب بين الزمالك والرجاء من المقرر إقامتها يوم السبت المقبل على ملعب ستاد القاهرة.
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