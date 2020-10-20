الرجاء يتقدم رسميا باحتجاج لكاف ضد "التحكيم الكارثي" بمباراة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أعلن نادي الرجاء المغربي تقدمه باحتجاج رسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ضد حكم مباراته أمام الزمالك.

ونشر الرجاء عبر صفحته الرسمية على "تويتر": تقدم نادي الرجاء برسالة احتجاج واستنكار للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، على خلفية التحكيم الكارثي للطاقم التحكيمي الذي أدار لقاء ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بقيادة أليوم نيانت كحكم ساحة، ومصطفى غربال كحكم فيديو".

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وشهدت المباراة جدلا تحكيميا في عدد من الحالات، حيث طالب لاعبو الرجاء باحتساب ضربة جزاء لصالح الفريق المغربي.

وانتهت مباراة الذهاب التي أقيمت بملعب محمد الخامس بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله أشرف بنشرقي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم السبت المقبل، حيث يكفي الزمالك التعادل للتأهل لنهائي دوري الأبطال.