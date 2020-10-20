ساسي يعود إلى القاهرة بصحبة بعثة الوداد المغربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي ومحمد عبيد

عاد فرجاني ساسي لاعب الزمالك بصحبة بعثة فريق الوداد المغربي التي تستعد لمواجهة النادي الأهلي بعد التأكد من سلبية المسحة الخاصة به.

وكان اللاعب قد تخلف عن العودة مع بعثة الزمالك لانتظاره نتيجة المسحة الطبية الخاصة به.

ووصلت بعثة فريق نادي الوداد المغربي، مطار القاهرة الدولي عصر اليوم الثلاثاء، قادمة من مطار محمد الخامس بالعاصمة المغربية كازابلانكا على طائرة خاصة، لمواجهةة النادي الأهلي في لقاء العودة للدور قبل النهائي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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واستقبلت سلطات مطار القاهرة، بعثة الوداد المغربي وذلك بعد وصولهم على طائرة خاصة، وحرص فريق من العلاقات العامة بالمطار تحت إشراف الدكتور طارق إسماعيل على استقبال البعثة، وقدمت سلطات الأمن التسهيلات اللازمة لإنهاء اجراءات وصول البعثة وخروجها من المطار.

ويلتقي النادي الأهلي نظيره الوداد المغربي على استاد القاهرة الجمعة المقبلة، في إطار إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحقق النادي الأهلي فوزًا في ملعب محمد الخامس بالمغرب، على الوداد بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت الماضي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.