البنك الأهلي يوضح: هل ينضم حسام عاشور للفريق؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

أكد حمادة هاشم مدير التعاقدات بنادي البنك الأهلي، أن حسام عاشور قائد النادي الأهلي السابق، دخل ضمن الترشيحات التي تلقاها الفريق خلال الفترة الجارية لدعم صفوفه.

وأشار حمادة في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن الفريق حتى الآن لم يعقد أي صفقات رسمية بعد الصعود الى الدوري الممتاز.

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وأوضح أنه ينتظر الضوء الأخضر من محمد يوسف المدير الفني الجديد للفريق، للدخول في التفاوض مع اللاعبين لدعم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

وأضاف أنه لم يدخل في مفاوضات مع حسام عاشور حتى الآن، وإنما ترشح اسمه فقط، مشيرًا إلى أنه لاعب كبير ومميز والقائد التاريخي للنادي الأهلي.

ورحل حسام عاشور عن الأهلي بعد قرار النادي بالاستغناء عن اللاعب.