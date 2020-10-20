مصدر لمصراوي: ساسي يعود للقاهرة بصحبة بعثة الوداد المغربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي

كشف مصدر، أن فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك، تحرك بصحبة بعثة الوداد المغربي، للعودة إلى القاهرة بعد سلبية عينته والانضمام إلى صفوف الفريق.

وكان فرجاني ساسي، أعلن أمس الاثنين، سلبية المسحة الطبية لفيروس كورونا، بعد الإصابة التي تعرض لها قبل أيام.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن ساسي تحرك مع بعثة الوداد التي في طريقها إلى القاهرة للاستعداد للقاء الأهلي في إياب دوري أبطال أفريقيا.

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وتحركت بعثة الوداد التي في طريقها الآن إلى القاهرة، استعدادًا لمواجهة الأهلي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأشار المصدر إلى أن طائرة بعثة الوداد تحركت في الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وستصل إلى مطار القاهرة في الساعة الثالثة عصراً.

ويستضيف الزمالك نظيره الرجاء المغربي، مساء السبت المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد أن تفوق عليه ذهاباً بهدف نظيف سجله أشرف بنشرقي