رئيس هيئة ستاد القاهرة: جاهزون لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال علي درويش رئيس هيئة ستاد القاهرة، إن الملعب جاهز لاستضافة مباريات الأهلي والزمالك الأفريقية، كما أكد على استعدادات الاستاد لاستضافة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب الصقر"، قال درويش: "ستاد القاهرة جاهز لاستقبال مباريات الأهلي والزمالك الإفريقية في نصف النهائي، هناك صيانة مستمرة وتطوير في الملعب."

وأضاف: "جاهزون لاستقبال الجماهير سواء 5 آلاف لكل نادٍ أو 10 آلاف، وملتزمون بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية".

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وتابع: "نقوم بالتنسيق الكامل مع اتحاد كرة القدم والأندية، وفي حالة تواجد الجماهير سيتم تخصيص بوابة رئيسية للمقصورة، وأخرى للجماهير".

وأتم: "نتمنى وصول الأهلي والزمالك للنهائي، وجاهزون لاستضافة المباراة".

جدير بالذكر أن الأهلي سيواجه الوداد يوم الجمعة المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما حسم لقاء الذهاب بهدفين دون رد، بينما يلتقي الزمالك بنظيره الرجاء يوم السبت المقبل في الدور ذاته بعدما حسم مباراة الذهاب لصالحه بهدف نظيف.