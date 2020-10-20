كافاني يغيب عن موقعة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان

كشف النرويجي أولي جونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن الأورجوياني إدينسون كافاني مهاجم الفريق لن يكون جاهزًا للمشاركة في مباراته الأولى مع الفريق أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبايوم الثلاثاء؛ إذ يتواجد حاليًا في عزل صحي.
وقال سولشاير لموقع ناديه عبر شبكة الإنترنت: إنه يتمتع بلياقة بدنية بشكل طبيعي وهي كافية لكنه يحتاج إلى اللعبمع بقية اللاعبين، ويكون في مثل هذه المواقف، بالطبع لا يمكنك أن تعيش على الذاكرة، لأن ذلك كان منذ وقت طويل، لكنه (كافاني) دقيق للغاية ويتسم بالاحترافية وهو يعلم ما يحتاج إليه وما يرغب به، لا يزال لم ينه كل الأمور لكي يكون صالحًا للمشاركة.
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