خفض الجوائز المالية لبطولتي أوروبا بسبب كورونا

تتجه النية لخفض الجوائز المالية لبطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي خلال المواسم الخمسة المقبلة، بعد تأثر الاتحاد القاري لكرة القدم ماليا جراء جائحة فيروس كورونا المستجد. وكشف تقرير لصحيفة "التايمز" اليوم الثلاثاء" أن الاتحاد الأوروبي "يويفا" أبلغ الاتحادات الأعضاء بأنه خسر 514 مليون جنيه إسترليني عقب انخفاض دخل البث التلفزيوني والرعاية إثر تأخير مراحل خروج المغلوب الموسم الماضي. خسر 514 مليون جنيه إسترليني عقب انخفاض دخل البث التلفزيوني والرعاية إثر تأخير مراحل خروج المغلوب الموسم الماضي. Advertisements وتوقفت البطولتان في مارس الماضي عندما أفسدت الجائحة الموسم الرياضي، ولم يتم استئنافهما إلا في أغسطس بعد نهاية مواسم كافة البطولات المحلية الكبرى في أوروبا. إلا في أغسطس بعد نهاية مواسم كافة البطولات المحلية الكبرى في أوروبا. وأقيمت أدوار خروج الملغوب بدون جماهير في ملاعب محايدة وأقيمت كل جولة من مباراة واحدة بدلا من شكلها المعتاد من مباراتي ذهاب وعودة. وأشار التقرير أيضا إلى أن الأندية الإنجليزية يمكنها أن تتوقع انخفاض دخل البث التلفزيوني والجوائز المالية بنحو 4% .

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