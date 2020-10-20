تلقت إدارة النادي الأهلي خطابًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يؤكد فيه اتخاذ نفس الإجراءات التي تمت في مباراة الذهاب بين الوداد المغربي والأهلي في نصف نهائي بطولة أفريقيا بخصوص الشأن الإعلامي، وذلك بالسماح للمنسق الإعلامي لكل فريق، والمصور الخاص بكل نادٍ فقط لحضور المباراة، وفقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة من «كاف» في هذا الصدد؛ بسبب الظروف الطارئة الخاصة لمواجهة جائحة

وحدد «كاف» في خطابه الإجراءات الخاصة بالمباراة فيما يتعلق بالشأن الإعلامي كما يلي:

• عدم حضور أي إعلامي أو مصور للمباراة باستثناء المنسق الإعلامي والمصور التابعين للنادي فقط لا غير.

• الفريق الخاص بالقناة الناقلة صاحبة الحقوق.

• إلغاء المنطقة الصحفية mixed zone.

• اللقاءات قبل وبعد المباراة فقط ضمن حقوق «كاف» والقناة الناقلة للمباراة.

• المؤتمر الصحفي قبل وبعد المباراة يكون مرئيًا عبر الإنترنت دون حضور إعلاميين.

بكل نادٍ فقط لحضور المباراة، وفقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة من «كاف» في هذا الصدد؛ بسبب الظروف الطارئة الخاصة لمواجهة جائحة كورونا • عدم حضور أي إعلامي أو مصور للمباراة باستثناء المنسق الإعلامي والمصور التابعين للنادي فقط لا غير.• الفريق الخاص بالقناة الناقلة صاحبة الحقوق.• إلغاء المنطقة الصحفية mixed zone.• اللقاءات قبل وبعد المباراة فقط ضمن حقوق «كاف» والقناة الناقلة للمباراة.• المؤتمر الصحفي قبل وبعد المباراة يكون مرئيًا عبر الإنترنت دون حضور إعلاميين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "كاف" يُحدد موقفه من حضور الصحفيين والمصورين في لقاء الأهلي والوداد الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.